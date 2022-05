Waze lança iniciativa para corrigir pronúncias de nomes de ruas

Sabe quando estamos usando a navegação do Waze e a voz que guia o motorista pronuncia o nome das ruas de maneiras bem distantes do correto? Isso acontece porque não há indicação para a leitura automática de qual sílaba é a tônica, tampouco de como falar palavras diferentes que muitas vezes compõem os logradouros.

Publicidade

Pensando nisso, o Waze lançou uma iniciativa que visa a convidar os usuários a enviarem erros de pronúncia que perceberem. Por meio de um formulário simples, basta inserir dados pessoais, o nome da rua, como está sendo falado e a maneira correta. Sugestões serão recebidas até o dia 31 de maio.

O feedback resultante da pesquisa será enviado aos desenvolvedores e engenheiros da empresa, para que as correções sejam feitas. As melhorias serão implementadas em uma das vozes padrão do aplicativo, a Alessandra.

A ideia não é nova. O próprio Waze já desenvolveu o mesmo esforço em Israel, onde o app foi criado. Segundo dados da empresa, foram realizados 200% mais ajustes em duas semanas de campanha do que em um ano inteiro.

Bom, tomara que passar por ruas com nomes de certas personalidades históricas fique um pouco menos engraçado agora, não é?