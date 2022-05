WhatsApp Premium terá links de chats customizáveis

Há algumas semanas, falamos aqui sobre a possibilidade de o WhatsApp lançar uma versão paga (opcional) voltada para empresas, a qual forneceria recursos adicionais como a capacidade de vincular até dez dispositivos a uma mesma conta.

Publicidade

No entanto, além de praticamente confirmar sua existência e que essa versão será batizada de WhatsApp Premium, o WABetaInfo informou recentemente que assinantes poderão criar um link comercial personalizado exclusivo do tipo wa.me/nome-empresa , como visto na imagem abaixo:

Atualmente, o link curto de empresas é criado automaticamente quando você abre uma conta no WhatsApp Business e, embora seja exclusivo, esse link não é um nome de usuário e não pode ser personalizado. No caso do WhatsApp Premium, os novos links poderão ser alterados uma vez a cada 90 dias.

Naturalmente, isso facilitará o contato por parte de clientes, uma vez que é mais fácil decorar um nome curto do que um número de nove dígitos.

O novo modelo de assinatura está atualmente em desenvolvimento para iOS, Android e Desktop — e não há, ainda, uma previsão de quando ele será lançado para usuários do WhatsApp Business, nem qual será o preço cobrado. Segundo as informações, contas padrão do WhatsApp não terão acesso à versão Premium.