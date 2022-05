YouTube agora mostra partes mais reproduzidas de um vídeo

Em mais uma tentativa de tornar vídeos longos mais palatáveis na era da capacidade curta de concentração, o YouTube anunciou hoje que passará a demarcar as partes mais reproduzidas de um determinado conteúdo — para que, desta forma, você possa “ir diretamente ao que interessa” num vídeo mais longo ou que englobe vários temas.

Já disponível nos aplicativos da plataforma para iOS e Android, a novidade exibirá a parte mais reproduzida de um vídeo sempre que você explorar a barra de reprodução do conteúdo. A divisão dos vídeos em capítulos (quando disponibilizada pelo criador) continuará visível, e o novo recurso trabalhará em conjunto com a funcionalidade já existente para “dividir” vídeos longos em seções e partes de interesse.

Além do indicativo de parte mais reproduzida do vídeo, a barra de produção integrará também um gráfico mostrando quais partes do conteúdo são mais populares entre os usuários. Assim, você pode navegar entre diferentes partes “interessantes” de um vídeo, mesmo que o criador não tenha disponibilizado a divisão por capítulos.

O novo recurso já estava sendo testado com uma parcela dos usuários do YouTube Premium, mas agora está disponível de forma definitiva para todos os usuários da rede (não apenas os pagantes).

Outras novidades

Além da novidade acima, o YouTube também liberou recentemente outras melhorias na reprodução de vídeos. Os capítulos, por exemplo, finalmente chegaram a smart TVs e consoles de videogames, permitindo que usuários desses dispositivos naveguem pelos diferentes assuntos ou segmentos de um determinado vídeo.

Além disso, com o recurso Single Loop, usuários podem agora colocar um vídeo no modo repeat — basta tocar no menu contextual (ou, na web, clicar no vídeo com o botão direito do mouse) e selecionar a opção desejada. Também é possível colocar uma playlist inteira de vídeos em loop, caso você prefira.

Ao assistir a vídeos em tela cheia em dispositivos móveis, você também terá acesso a mais recursos: o player exibirá botões para curtir, “descurtir” ou compartilhar o vídeo, por exemplo.

Por fim, o Google prometeu para breve um novo recurso — também a ser testado inicialmente com usuários do YouTube Premium — que permitirá aos espectadores “pular imediatamente para um momento exato de um vídeo que eles querem assistir”. Ainda não há mais detalhes de como isso funcionará, entretanto, então ficaremos no aguardo.

