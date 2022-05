YouTuber tenta “consertar” carregamento do Magic Mouse, mas…

A Apple pode ter dado suas escorregadas em termos de design e soluções para seus produtos nos últimos anos, mas nenhuma delas é tão infame e motivo de piadas quanto o carregamento do Magic Mouse.

O acessório, desde que abandonou as pilhas em prol de uma bateria interna, recarregada via Lightning, tem sua porta na parte inferior — o que impede a utilização do produto enquanto ele carrega, algo elementar entre qualquer periférico de produtividade.

O que fazer, então? O YouTuber Matty Benedetto, do canal Unnecessary Inventions, resolveu atacar o problema por conta própria — com a ajudinha de algumas impressoras 3D, um cabo Lightning especial e algumas bolinhas de metal.

Benedetto projetou sua traquitana num software de modelagem 3D: uma peça, dividida em duas partes, que permitiria a inclusão das duas bolinhas de metal (para rolagem numa superfície) e um cabo Lightning em “L” da Anker. Quando totalmente montado, o acessório permitiria conectar o Magic Mouse ao cabo e mantê-lo próximo o suficiente da mesa para que o seu laser continuasse efetivo, permitindo o seu funcionamento durante a recarga.

A princípio, o experimento deu certo: antes de plugar o cabo numa fonte de energia, o Magic Mouse conectou-se perfeitamente ao acessório e funcionou sem problemas. A questão é que, ao finalmente iniciar a recarga do mouse… não mais!

Acontece que, por qualquer motivo que seja, o Magic Mouse é construído de uma forma que seu funcionamento é de fato interrompido durante o carregamento — talvez uma forma que os engenheiros da Apple tiveram de evitar que as pessoas danificassem seus aparelhos tentando carregá-los durante o uso por conta do projeto delirante. Ou seja… muito trabalho por nada, e mais uma ilustração de como a Maçã também tem seus momentos de pouco bom senso.

Vejamos se o (possível) vindouro Magic Mouse com USB-C há de resolver este problema…

