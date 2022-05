3ª temporada de “Trying” estreará em 22/7 no Apple TV+

Quem aí acompanhou as duas primeiras temporadas de “Trying” no Apple TV+? A série pode não estar entre os maiores blockbusters do serviço, mas tem seu grupo de adeptos — que certamente ficarão muito felizes com o anúncio feito hoje pela Maçã: a produção retornará para a sua terceira temporada no próximo dia 22 de julho, uma sexta-feira.

Em seu terceiro ano, “Trying” seguirá a história imediatamente do ponto de término da segunda temporada, com os protagonistas Nikki (Esther Smith) e Jason (Rafe Spall) finalmente conquistando o direito de adoção. Agora, com duas crianças que ainda estão conhecendo, o casal precisa enfrentar os problemas da paternidade, encarar os novos desafios e trabalhar na própria relação entre os dois.

Além da dupla de protagonistas, a terceira temporada da série terá ainda os recém-chegados ao elenco Eden Togwell (como Princess) e Mickey McAnulty (como Tyler). Oliver Chris (Freddy), Sian Brooke (Karen), Darren Boyd (Scott) e Robyn Cara (Jen) também já têm o retorno confirmado, assim como o criador/roteirista/produtor executivo Andy Wolton e o diretor Jim O’Hanlon.

“Trying” é uma coprodução da Apple com a BBC Studios e terá oito episódios na sua terceira temporada — o primeiro deles disponível já no dia 22/7, com o lançamento dos episódios subsequentes ocorrendo toda sexta-feira, até o dia 9/9.

