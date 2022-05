Apple faz demonstração interna do seu headset de AR/VR

Segundo novas informações do jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, executivos da Apple fizeram uma demonstração interna do seu famigerado headset de realidade aumentada/virtual para o conselho da empresa na semana passada — o que significa que o desenvolvimento do dispositivo “atingiu um estágio avançado”.

Segundo Gurman, uma versão do dispositivo foi demonstrada ao conselho de administração (composto por oito diretores independentes e o CEO da Apple, Tim Cook) durante a última reunião do grupo — que se reúne pelo menos quatro vezes por ano.

Ainda de acordo com as informações, a Apple também acelerou nas últimas semanas o desenvolvimento do “rOS” — abreviação de sistema operacional de realidade aumentada que deverá rodar no dispositivo. Tudo isso, portanto, sugere que a estreia do produto poderá ocorrer “nos próximos meses”, segundo Gurman.

Vale notar que os rumores eram de que a Apple poderia lançar o headset no final deste ano — com um estoque limitado — ou no próximo ano. Além disso, não se descarta a possibilidade de a Maçã apresentar algumas informações preliminares do dispositivo durante a WWDC22, em junho — apesar dos atrasos enfrentados durante o desenvolvimento do dispositivo, como superaquecimento.

Como temos acompanhado, os rumores apontam que o dispositivo será caro e contatá com telas de alta resolução, um chip poderoso, além de sensores avançados, podendo ser voltado, ao menos inicialmente, para um nicho de usuários.