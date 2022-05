Apple responde carta de editores sobre o Final Cut Pro

No mês passado, um grupo de mais de 100 pessoas que trabalham com produção de TV e filmes enviou uma carta à Apple. O tema do texto era o aplicativo de edição de vídeo profissional da empresa, o Final Cut Pro, com solicitações em relação a aspectos do app que fazem o grupo insatisfeito.

A carta menciona diversos pontos, dando atenção à falta de divulgação e inserção do app dentre a comunidade de edição e de produção audiovisual. Por isso, até para aqueles que desejam utilizar o FCP, o processo se torna complicado devido a dificuldades na colaboração e no fato de não ser tão difundido na comunidade.

É válido ressaltar, como mostrou o 9to5Mac, que esses desconfortos com o editor de vídeos da Apple não são novos. Em 2011, a empresa lançou o Final Cut Pro X, que retirou diversos recursos da versão 7, o que fez o app perder a popularidade que tinha até então. Por isso, outras soluções foram ganhando mais notoriedade, de maneira que a imagem do programa da Maçã ficou negativa em meio aos produtores audiovisuais.

Na resposta, a Apple reconheceu as reivindicações e a importância dos editores e produtores, mas relembrou iniciativas tomadas no escopo do que foi solicitado. Além disso, prometeu tomar novas medidas para incorporar o que foi pedido, inclusive um grupo de especialistas da indústria para ser consultado sobre o tema e aumentar a quantidade de treinamentos e workshops envolvendo o FCP.

Vamos ver se a situação melhora, agora.