Apple tem novo julgamento por infração de patente negado

A tentativa da Apple de obter um novo julgamento contra a PanOptis — sobre o caso envolvendo a infração de patentes relacionadas a tecnologias sem fio (4G e LTE) utilizadas nos iPhones —, foi rejeitada, o que significa que a gigante de Cupertino segue obrigada a pagar US$300 milhões em danos à patent troll.

Publicidade

O caso, vale lembrar, começou com uma multa de US$506 milhões para a Apple por infringir patentes de redes móveis. Isso foi arquivado em agosto de 2020, mas em abril de 2021, um juiz federal permitiu um novo julgamento por causa de “sérias dúvidas” sobre o desfecho.

No segundo julgamento, o montante foi reduzido para US$300 milhões, mas a Apple apelou afirmando que havia vários problemas na decisão, incluindo evidências, testemunhos, instruções do júri, etc. — argumentando que tinha direito a um terceiro julgamento.

Agora, segundo novas informações da Reuters, o juiz distrital do leste do Texas, Rodney Gilstrap, negou os pedidos da Apple para um novo julgamento — o qual poderia ter eliminado o pagamento da multa multimilionária.

Publicidade

Separadamente, a Apple está envolvida em outro processo com a PanOptis pelas mesmas supostas infrações no Reino Unido. É esperado que o caso continue em julho próximo — e existe a possibilidade de que a Maçã deixe o mercado britânico caso o tribunal decida que ela deva pagar a multa; da mesma forma, a companhia poderá ter as vendas de iPhones proibidas caso recuse pagar o valor definido.

Mais e mais dor de cabeça para a equipe jurídica de Maçã…

via Patently Apple