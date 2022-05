Apple Wuhan, na China, será inaugurada neste sábado

As primeiras informações sobre a instalação de uma nova Apple Store (e a primeira) em Wuhan, na China, surgiram em agosto do ano passado. Agora, a Maçã apresentou oficialmente sua próspera loja na província chinesa — conhecida mundialmente por ter sido o local onde a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) teve início.

A Apple Wuhan será a primeira loja de varejo na China a contar com uma área dedicada para retirada de produtos (denominada Apple Pickup), permitindo que os clientes coletem mais facilmente seus pedidos feitos online.

Com vários dos mais recentes elementos de design das lojas de varejo da companhia, a Apple Wuhan usa pisos de granito e paredes com acabamento em madeira para tornar o saguão mais claro e transparente. Dentro da loja, os clientes podem explorar os produtos e acessórios da Apple nas clássicas estandes laterais e nas avenidas de produtos.

O perfil Storeteller, no Twitter, compartilhou mais algumas imagens da nova loja, as quais você pode conferir abaixo:

A chefe de varejo + pessoas da Apple, Deirdre O’Brien, comentou a abertura da 54ª loja da companhia na China e refletiu sobre o investimento da Apple no mercado chinês.

Não poderíamos estar mais animados para abrir nossa primeira Apple Store na província de Hubei. Nossa equipe altamente especializada de especialistas está ansiosa para receber os clientes desta comunidade vibrante a partir deste sábado. Esta loja de varejo traz novos elementos de design para a China pela primeira vez, oferecendo aos clientes mais maneiras de explorar ideias, aprender mais sobre os produtos da Apple ou facilitar a retirada de um pedido online na loja.

Como destacado, a inauguração da nova loja ocorrerá no próximo sábado (21 de maio), às 9h30 pelo horário local. Como todas as outras Apple Stores na China, a loja em Wuhan cumprirá a política de prevenção de epidemias do governo local, exigindo que funcionários e visitantes implementem rigorosamente medidas de saúde, incluindo o uso de máscaras, verificações de temperatura e manutenção do distanciamento social.