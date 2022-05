Brave ganha recursos poderosos de privacidade no iOS

Um dos navegadores web mais queridos por amantes da privacidade, o Brave acaba de ganhar mais uma atualização (1.38) em seu aplicativo para iOS com o objetivo de expandir as proteções de privacidade oferecidas no software e dar mais visibilidade a “coisas ruins” escondidas na web.

O maior destaque da atualização é o lançamento do Privacy Hub, um verdadeiro painel com um resumo de como os sites visitados coletam e usam os dados pessoais dos usuários do dispositivo. Trata-se de uma forma de mostrar o que exatamente o Brave bloqueou e como ele protege as informações dos usuários.

O Privacy Hub pode mostrar continuamente quantos rastreadores o navegador bloqueou em determinado site (ou período de tempo), bem como destacar páginas e rastreadores perigosos e as/os atrelar às empresas de tecnologia por trás deles.

O Brave também está levando para o iOS um sistema de proteção aprimorado de impressões digitais (antes disponível na web e no Android). Esse sistema impede de maneira significativa que mais sites tirem impressões digitais dos usuários, bem como garante que eles sejam carregados de forma esperada.

Por fim, falemos da chegada do visualizador de certificados, outro recurso que já estava disponível para desktops e para o Android, e que permite visualizar o certificado de determinada página com um toque no ícone de cadeado na barra de URL. No painel de visualização, é possível ver se um certificado é válido, revogado, confiável ou compatível com os padrões recomendados de segurança e privacidade atualmente.

O Brave 1.38 já está disponível gratuitamente na App Store.

via Thurrott