Fortnite está agora disponível para todos pelo GeForce NOW

Após meses de testes, Fortnite finalmente foi lançado hoje para usuários do serviço de streaming GeForce NOW, da NVIDIA, com comandos totalmente adaptados às telas sensíveis ao toque — dando mais uma opção para donos de iPhones e iPads jogarem o battle royale.

O jogo já estava disponível para donos de dispositivos da Apple desde o início do mês, quando chegou ao Xbox Cloud Gaming. Assim como no serviço da Microsoft, o título pode ser acessado gratuitamente por usuários do GeForce NOW pelo Safari (em iPhones e iPads) nesse link e pelo seu app oficial para dispositivos Android.

Para jogar, basta conectar sua conta do GeForce NOW com seu perfil da Epic Games e selecionar o jogo no catálogo do serviço. A boa notícia é que mesmo quem não assinou um dos planos pagos do serviço poderá jogar Fortnite sem qualquer fila de espera — ou seja, é só entrar e correr para o abraço.

O battle royale, vale lembrar (caso você não se recorde da briga entre a Apple e a Epic Games), foi banido da App Store em 2020 após a Epic tentar implementar um sistema de pagamentos próprio dentro do jogo, violando as diretrizes da loja. Logo depois, o jogo também foi removido do Google Pay.

Caso você seja um dos 500 mil jogadores que se inscreveram para a beta do Fortnite no GeForce NOW, terá direito a um período de testes três dias do plano “Prioritário” do serviço. Quem já é assinante, por sua vez, poderá testar, pelo mesmo período de tempo, o plano “RTX 3080”, o qual agora dá direito a streaming de jogos em 1440p a 120 quadros por segundo em Macs.

