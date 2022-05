iPhone 13 foi o smartphone mais vendido no mundo no 1º trimestre

Parece que as boas marés que a Apple tem visto com seus smartphones nos últimos anos estão se mantendo firmes e fortes com a família do iPhone 13. De acordo com o analista Francisco Jeronimo, da IDC, três dos aparelhos da linha estiveram entre os cinco celulares mais vendidos no primeiro trimestre de 2022.

Sem surpresas, o iPhone 13 liderou a patota, seguido pelo iPhone 13 Pro Max — sim, o aparelho mais caro da linha é também um dos mais populares, o que certamente não faz nenhum mal ao cofrinho cada vez maior de Cupertino.

Top 5 Most sold smartphones in 1Q22:

1. iPhone 13

2. iPhone 13 Pro Max

3. Galaxy A12

4. iPhone 13 Pro

5. Galaxy A32@Apple revenues from the iPhone 13 range totalled $42B (>84% of total iPhone sales). @SamsungMobile leads in the low-end, but it only generated $3.6B (A12&A32) pic.twitter.com/BkuGQaOsW1 — Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) May 17, 2022

Completando o pódio, o Galaxy A12, da Samsung, conquistou a medalha de bronze como um triunfo dos aparelhos de entrada. O iPhone 13 Pro ficou em quarto lugar, enquanto o Galaxy A32, também da Samsung, fechou o Top 5.

Não há (por enquanto?) divulgação das estimativas de vendas de cada aparelho, mas o analista afirmou que o faturamento da Apple com a família do iPhone 13 atingiu absurdos US$42 bilhões no último trimestre — abarcando, portanto, mais de 84% da receita total de iPhones registrada no período.

A Samsung, por sua vez, segue reinando sozinha nos segmentos inferiores do mercado, mas com um faturamento bem mais baixo: combinados, o A12 e o A13 geraram cerca de US$3,6 bilhões à sul-coreana, segundo o analista.

Vejamos, agora, se novos números acerca dessa acirrada disputa surgirão em breve — e se a Apple conseguirá manter o gás com a vindoura família do “iPhone 14”. Opiniões?

