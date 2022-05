Modelos 2022 da Audi terão integração com o Apple Music

O CarPlay já é uma realidade para boa parte das fabricantes de veículos (sorry, Tesla), mas a Audi resolveu dar um passo adiante para aqueles momentos em que você resolve dar uma volta no seu carro sem o iPhone no bolso ou simplesmente não quer ativar o sistema de infoentretenimento da Maçã.

De acordo com a montadora, “quase todos” os seus modelos de 2022 receberão em breve, por meio de uma atualização de software, integração nativa com o Apple Music. Com isso, a plataforma de streaming da Maçã ficará acessível pelo próprio sistema do veículo, sem a necessidade do CarPlay ou de ter o iPhone com você.

Ao acessar o Apple Music nativo do veículo, usuários poderão navegar por suas bibliotecas, controlar a reprodução (na tela ou nos comandos do volante), procurar por seus artistas ou músicas favoritos e muito mais. Para fazer o login no serviço, bastará informar o seu ID Apple e confirmar a operação com um código enviado por SMS ao telefone atrelado à sua conta.

A experiência nativa do Apple Music nos veículos requer, claro, uma conexão de rede. Na Europa, a Audi oferece um pacote de internet móvel integrado ao próprio carro em parceria com a Cubic-Telekom, com 3GB de franquia gratuita; em outros países, a oferta de internet móvel depende dos acordos da montadora com as operadoras locais.

A integração do Apple Music com os veículos da Audi será liberada em breve, mas a empresa ainda não especificou quais modelos serão contemplados com a novidade. Nada disso, claro, muda o fato de que todos os carros da montadora têm compatibilidade com o CarPlay — o Apple Music nativo é apenas um “benefício extra”, por assim dizer.

via MacRumors