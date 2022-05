Pixelmator Pro 2.4.3 ganha navegador de fotos repaginado

Bastante popular entre usuários do macOS, o poderoso editor de imagens Pixelmator Pro foi atualizado hoje com uma série de novidades para sua interface que prometem tornar o workflow dentro do aplicativo ainda mais suave — além, é claro, das tradicionais correções de bugs e melhorias de desempenho.

A principal novidade da nova versão (2.4.3) fica por conta do navegador de imagens do aplicativo, o qual foi totalmente redesenhado e agora separa as imagens por categorias, facilitando a busca por um arquivo em específico. Entre as categorias exibidas pelo editor, estão: Recentes, Favoritos, Panoramas, Selfies e Capturas de tela.

O novo update também permite dar zoom nas miniaturas no navegador a partir de dois novos comandos de teclado: ⌘ command - para zoom out e ⌘ + para zoom in.

Além do novo visual, o navegador de fotos do Pixelmator Pro também ganhou uma melhor integração com o Fotos do iCloud, permitindo que o usuário abra uma imagem diretamente da nuvem já em sua resolução original. Ademais, qualquer alteração que o usuário fizer no app Fotos agora aparecerá de forma instantânea no navegador do editor.

A partir de agora, é possível mudar a cor de formas e efeitos do tipo Color Fill diretamente da aba seleção de camadas na sidebar, além de transformar qualquer camada que tenha recebido algum ajuste de cor em uma camada separada.

Por fim, arquivos PSD exportados do Pixelmator Pro para o Photoshop agora incluem camadas editáveis, níveis, curvas e misturadores de canais. Arquivos SVG, por sua vez, agora contam com um melhor suporte para aplicativos de terceiros.

O Pixelmator Pro 2.4.3 já está disponível na Mac App Store — o aplicativo custa R$225, mas o update é gratuito para quem já comprou o app anteriormente.