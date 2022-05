Safari e Mail não carregam conteúdos no Mac? Eis a solução

Você já se deparou com um problema no Safari e/ou no Mail em que os referidos aplicativos não carregam sites ou imagens no Mac? Como mostrou o Manual do Usuário, isso pode ter relação com a Retransmissão Privada no macOS Monterey 12.4.

O recurso está disponível apenas para assinantes de qualquer plano do iCloud+ e consiste em uma maneira de mascarar o acesso do usuário online, de maneira a garantir que não se exponha nos sites. Todavia, a função ainda está em beta e vem gerando alguns problemas.

Um dos incômodos é no navegador e aplicativo de email nativos. Caso imagens não estejam sendo carregadas no Mail ou sites estejam passando pelo mesmo problema, basta desativar a opção de ocultar endereço IP em ambos os apps, na aba “Privacidade” das suas preferências.

Configuração do recurso no Safari

Com isso, o problema gerado pela Retransmissão Privada deverá ser resolvido. A Apple avisa que, como o recurso está em fase beta, alguns sites podem apresentar problemas, como é o caso.

E aí, você passou por isso e conseguiu resolver com essa dica?