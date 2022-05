Sessão especial do Today at Apple divulga “Prehistoric Planet”

Na próxima segunda-feira (23/5), o Apple TV+ receberá uma das suas produções mais aguardadas da temporada: a série documental “Prehistoric Planet”, produzida em parceria com a Unidade de História Natural da BBC Studios (do documentário “Planeta Terra”) e com a promessa de colocar os espectadores numa viagem imersiva por diferentes biomas do planeta 66 milhões de anos atrás.

Pois para marcar a vindoura estreia da série, a Apple não economizou esforços: um tapete vermelho foi realizado ontem no cinema AMC Century City IMAX com boa parte da equipe de produção do documentário — incluindo uma participação especial de Sir David Attenborough, o lendário documentarista britânico que faz a narração da série.

Além disso, uma sessão especial do Today at Apple foi realizada na Apple The Grove, em Los Angeles, com presença dos produtores Jon Favreau e Mike Gunton, além do showrunner Tim Walker. O trio, acompanhado de outros nomes da produção, explicou um pouco sobre o processo de recriar criaturas vividas 66 milhões de anos atrás utilizando as tecnologias de computação gráfica mais avançadas disponíveis e as últimas descobertas da paleontologia.

Tim Cook em pessoa compartilhou imagens do evento em sua conta no Twitter:

Prehistoric Planet came roaring to life at a dino-mite Today at Apple session! We connected dinosaur fans with producers @Jon_Favreau, @MikeGunton, and Tim Walker to learn how they brought new life to these incredible creatures. Catch the premiere on May 23rd! pic.twitter.com/1N3Si1Fvt7 — Tim Cook (@tim_cook) May 19, 2022

Para completar, a Apple ainda divulgou um segundo trailer oficial de “Prehistoric Planet”, que pode ser conferido abaixo:

Haja divulgação, hein? A docussérie do Apple TV+ será um evento semanal em cinco capítulos, que estrearão diariamente a partir da próxima segunda-feira (23/5). Não dá para perder!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox.

