WhatsApp ganha nova API e versão paga para empresas

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou hoje durante o evento virtual Conversations 2022, o lançamento de uma nova API do WhatsApp baseada em nuvem, para empresas. Com ela, segundo o executivo, pequenos e grandes negócios no mundo todo poderão realizar a integração dos seus serviços com o mensageiro em apenas alguns minutos.

Publicidade

Intitulada WhatsApp Cloud API, a novidade é totalmente gratuita e promete diminuir o tempo de resposta para mensagens enviadas por clientes ao mesmo tempo em que livra as empresas de gastos com servidores e outros provedores para seus serviços de suporte.

As melhores experiências de negócios encontram as pessoas onde elas estão. Mais de 1 bilhão de usuários se conectam a uma conta comercial em nossos serviços de mensagens todas as semanas. Eles estão procurando ajuda para encontrar desde itens caros até produtos do dia a dia. E hoje, tenho o prazer de anunciar que estamos abrindo o WhatsApp para qualquer empresa de qualquer tamanho em todo o mundo com a WhatsApp Cloud API.

O WhatsApp já havia disponibilizado uma API para negócios em 2018 que, ao contrário da nova versão, era paga e não tinha nenhuma integração com os serviços de nuvem da Meta. Quem se interessasse em utilizá-la precisava pagar, ainda, pelo número de mensagens enviadas.

Mesmo com a nova API oferecendo uma maior flexibilidade, a companhia deixou claro que os usuários continuarão tendo controle total sobre quando uma empresa poderá entrar em contato ou não.

WhatsApp Premium

Ademais, a companhia também confirmou a chegada do já rumorado WhatsApp Premium, nova versão opcional paga do mensageiro com recursos adicionais para empresas.

Publicidade

Como havíamos comentado, quem assinar o serviço terá acesso a coisas como a possibilidade de vincular ao mesmo tempo até dez dispositivos a uma conta. Atualmente, usuários do WhatsApp Business podem conectar, no máximo, quatro aparelhos.

Outro recurso exclusivo serão os links comerciais personalizados, novidade que também já havia sido especulada anteriormente. Essa é uma evolução dos atuais links curtos gerados automaticamente pelo mensageiro para cada negócio, facilitando o contato por parte de clientes. Quem assinar a nova versão poderá alterar seu link personalizado a cada 90 dias.

Todas essas novidades poderão ser acessadas tanto no iOS quanto no Android e em desktops.

via TechCrunch