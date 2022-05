Com figuras da TV, Warped Kart Racers chega ao Apple Arcade

Os jogos de corrida de kart são, naturalmente, muito divertidos — e ficam ainda melhores quando os pilotos são personagens de desenhos animados famosos, como em Warped Kart Racers, que chegou hoje ao Apple Arcade.

Em Warped Kart Racers, você pode pilotar com as estrelas de “American Dad”, “Uma Família da Pesada” (“Family Guy”), “King of the Hill” e “Solar Opposites”. Ao todo, há 20 personagens para escolher. Além disso, as corridas acontecem em 16 mapas com ambientes extraídos de episódios populares dessas produções.

Os desenvolvedores destacam, ainda, que o jogo apresenta mais de 7.500 linhas de diálogo, todas as quais são trechos de som extraídos diretamente dos programas. Cada personagem tem seus próprios itens e skins de personalização de kart específicos — desbloqueáveis à medida em que você conquista mais pontos.

Diversão na certa, tanto para os pequenos quanto para os mais grandinhos!

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Apple TVs e/ou Macs. O serviço de jogos custa R$9,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

