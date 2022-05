Como criar um atalho para abrir uma pasta específica no Mac

Já “cansamos” de mostrar aqui no MacMagazine diversos exemplos de atalhos que podem facilitar a sua vida. Hoje disponível também no Mac, o app Atalhos (Shortcuts) permite que você faça ainda mais coisas.

Na dica de hoje, mostraremos como você pode criar e executar um atalho para abrir uma pasta no seu computador. Isso pode ser de extrema utilidade para quem costuma abrir uma determinada pasta com muita frequência, por exemplo.

Primeiramente, abra o app Atalhos. Isso pode ser feito usando o Spotlight, o Launchpad, a pasta “Aplicativos” do Finder ou a própria Siri.

Em seguida, clique no botão “+” (próximo ao canto superior direito), vá em Arquivo » Novo Atalho ou, então, use o comando ⌘ command N .

Na barra de pesquisa (no canto superior direito), procure por “Mostrar Arquivos no Finder” e dê dois cliques em cima dessa opção (ou arraste-a em direção ao construtor do atalho).

No construtor de atalhos, clique em “Arquivos”, selecione a pasta que deseja abrir e clique em “Abrir”. Se a pasta tiver mais de um arquivo, não se preocupe. Apesar de o atalho pedir que você selecione apenas um arquivo dentro dela, todos os arquivos da pasta serão exibidos quando ele for executado.

Feito isso, você pode renomear o atalho clicando na caixa de texto (na parte superior) ou no ícone para alterar o seu símbolo e/ou a sua cor. Quando estiver satisfeito, clique no botão vermelho (no canto superior esquerdo) para sair do modo de edição.

Posteriormente, você pode acessar esse atalho mais facilmente adicionando-o ao Dock ou à barra de menus do Mac. 😁

