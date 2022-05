Como silenciar um alarme de um membro familiar usando o seu iPhone/iPad ou HomePod

Aqui no MacMagazine, já mostramos em detalhes como você pode usar o recurso de Compartilhamento Familiar (Family Sharing).

Publicidade

Através dele, é possível partilhar compras feitas nas lojas da Apple (ou seja, aplicativos, músicas, vídeos e livros), além de controlar a compra desses conteúdos em um iPhone de um familiar menor de idade, por exemplo.

O que muita gente não sabe é que há um truque muito bacana disponível para quem usa o Compartilhamento Familiar: a possibilidade de silenciar um alarme de um membro da família.

Tudo o que você precisa se certificar é de que a pessoa em questão esteja no seu grupo compartilhado, que o nome da pessoa em questão seja o mesmo que você dirá e que ambos os aparelhos (o seu e o do membro da família) estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.

Feito isso, use o seu iPhone/iPad ou um HomePod da casa e diga algo como “E aí Siri desligue o alarme do iPhone do/da [nome da pessoa]”. Por fim, confirme a ação falando ou tocando em “Sim” (no caso do iPhone/iPad).

Já conhecia esse truque por aí? 😄