Estreia do dia no Apple TV+: “Now and Then”

Hoje é sexta-feira, dia de estreia no Apple TV+, e o lançamento de hoje tem de tudo para agradar aos fãs de histórias de mistério e da cultura mexicana contemporânea. Refiro-me a “Now and Then – O Segredo que Nos Une” (ou simplesmente “Now and Then”, no título original).

Série bilíngue, falada em inglês e espanhol, a história é ambientada em duas épocas e segue um grupo de amigos que, numa viagem de faculdade, são marcados para sempre pela morte de um deles.

Duas décadas depois, os cinco remanescentes do grupo precisam se encontrar após o surgimento de uma mensagem chantageando os integrantes a expor uma verdade há muito sufocada sobre aquela noite — uma verdade que ameaça colocar seus mundos aparentemente perfeitos em risco.

Relembrem o trailer abaixo:

A série tem um grande elenco, liderado pelas indicadas ao Oscar Rosie Perez (“Aves de Rapina”) e Marina de Tavira (“Roma”), além de Maribel Verdú (“E Sua Mãe Também”). Temos ainda José María Yazpik (“Narcos”), Soledad Villamil (“O Segredo dos Seus Olhos”), Željko Ivanek (“Damages”), Jorge Lopez (“Elite”), Alicia Jaziz (“Amarração no Amor”), Dario Yazbek Bernal (“A Casa das Flores”), Alicia Sanz (“El Cid”), Jack Duarte (“Rebelde”) e Miranda de la Serna (“Amor Urgente”).

O trio Ramón Campos, Teresa Fernández Valdez e Gema R. Neira, de “As Telefonistas”, assina a série — Campos, além de roteirista, é também showrunner. Gideon Raff dirige os oito episódios da primeira temporada.

Os três episódios iniciais de “Now and Then” já estão disponíveis no Apple TV+ — os capítulos subsequentes da temporada, como de costume, serão liberados a cada sexta-feira.

Mais estreias

Não deixem de conferir, também, outros conteúdos que desembarcaram hoje no Apple TV+: temos, por exemplo, cinco novos episódios concluindo a primeira temporada da série infantil “A Pequena Espiã” (“Harriet The Spy”), além de novos episódios de “Iluminadas” (“Shining Girls”), “Teerã” e “A Serpente de Essex”.

Boa diversão! 🍿

