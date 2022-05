Kuo: novo HomePod poderá chegar no fim do ano ou em 2023

Rumores sobre uma ressurreição do HomePod não são exatamente novos: desde que o alto-falante inteligente original da Apple saiu de cena, ouvimos especulações de que ele poderá voltar — talvez com uma nova roupagem, talvez com telas e câmeras embutidas, talvez numa combinação com a Apple TV… as ideias voam, afinal de contas.

Publicidade

O fato é que os prospectos do retorno do dispositivo parecem cada vez mais concretos: desta vez, foi o nosso amigo de sempre, Ming Chi-Kuo, quem chegou para jogar mais lenha na fogueira.

Apple would release a new version of HomePod in 4Q22-1Q23, and there may not be much innovation in hardware design. Smart speakers are undoubtedly one of the essential elements of the home ecosystem, but I think Apple is still figuring out how to succeed in this market. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 20, 2022

De acordo com o analista, a Apple deverá lançar uma nova versão do HomePod no quarto trimestre de 2022 ou no primeiro trimestre do ano que vem. Kuo, entretanto, não aposta em grandes mudanças no design ou hardware do aparelho: segundo ele, em vez disso, a nova geração seria importante para definir de uma vez a estratégia da Apple no (cada vez mais crucial) ecossistema doméstico.

Tirando a possibilidade (remota) de Kuo estar na verdade se referindo a uma nova geração do HomePod mini, esse possível novo HomePod deverá chegar, portanto, com uma estratégia de preços mais agressiva e algumas características diferentes (como um formato ligeiramente menor, talvez) para “consertar” os principais pontos de atrito da geração original do alto-falante.

Publicidade

Seguindo essa lógica, os modelos mais “viajados”, com telas, câmeras e Apple TV integrada ficariam para uma perspectiva mais a médio-longo prazo.

Vejamos, portanto. Quem sente falta do alto-falante da Maçã?