Netflix terá legendas e audiodescrição em português e mais idiomas

Ontem, 19 de maio, foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Acessibilidade, e a Apple não foi a única empresa a trazer novidades importantes sobre o tema durante esta semana tão nobre: hoje, a Netflix também anunciou algumas melhorias bem inclusivas para a sua plataforma.

A partir deste mês e até o início do ano que vem, o serviço de streaming expandirá a oferta de audiodescrições e legendas descritivas nos seus conteúdos originais para dez novos idiomas, incluindo o português. Outras línguas que serão incluídas na iniciativa de acessibilidade incluem o espanhol, o coreano e o francês.

Com as novidades, pessoas com deficiência visual poderão acompanhar seus filmes e séries favoritos com um auxílio da audiodescrição, que descreve elementos visuais e outros aspectos da narrativa que não são explicitados pelo meio sonoro. Já pessoas com deficiência auditiva poderão ter acesso às legendas descritivas, que, além das falas, transcrevem também elementos como efeitos sonoros, sons do ambiente e músicas.

Na web e no aplicativo da Netflix para iOS, filmes e séries com audiodescrição e legendas descritivas terão um distintivo para indicar esse diferencial.

Além disso, a Netflix publicou uma nova lista de recomendações, intitulada “Novos olhares sobre as deficiências”, com 50 filmes e séries que incluem personagens e histórias sobre pessoas que vivem com deficiências de todos os tipos.

Boas novas, não?

