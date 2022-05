O que são alertas AMBER, de emergência, do governo e de segurança [iPhone e Apple Watch]

Muita gente não sabe, mas dispositivos eletrônicos, como o seu smartphone, são capazes de enviar alertas AMBER (America’s Missing: Broadcast Emergency Response, ou Emergência de Rapto de Criança), de emergência, do governo e de segurança pública.

O grande problema disso é que, ao menos até agora, essas funções não estão disponíveis no Brasil, limitando-se a países como Estados Unidos e outros da Europa (como Portugal).

O suporte aos alertas do governo são válidos para todos que estiverem usando um cartão SIM de uma operadora suportada no iPhone.

No caso do Apple Watch, você também pode receber esses alertas se o iPhone for capaz disso — o relógio precisa necessariamente estar por perto ou conectado a uma rede Wi-Fi. Caso tenha um modelo GPS + Cellular do Apple Watch (Series 3 ou posterior), também é possível recebê-los sem a necessidade de o iPhone estar por perto.

Quando for receber um alerta, você ouvirá um barulho muito semelhante ao de um alarme.

Em alguns países, é possível ativar ou desativá-los indo até as configurações do sistema. No iPhone, abra os Ajustes » Notificações, desça até o fim da página para ativar/desativar “Alertas AMBER”, “Alertas de Emergência” e/ou “Alertas de Segurança Pública”.

Apesar de ter essa opção de desativá-los, é importante notar que mantê-los ativados é altamente recomendável. Além disso, vale notar, esses alertas não são silenciados durante o modo Não Perturbe.

Alguém aí já teve experiência de receber um desses?