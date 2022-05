Pebblebee lança rastreadores integrados à rede Buscar

Desde que a Apple anunciou o suporte à rede Buscar (Find My) para dispositivos de terceiros, algumas empresas vêm lançando uma série de rastreadores inteligentes — mesmo que a Maçã tenha o seu próprio produto do gênero (o AirTag).

Uma dessas é a Pebblebee, que é uma empresa pioneira no mercado de rastreadores inteligentes e lançou agora dois novos produtos do gênero compatíveis com a intensa rede de dispositivos da Maçã: o Pebblebee Clip e Pebblebee Card.

Usando o Bluetooth para detectar objetos ausentes na proximidade, os produtos funcionam de maneira semelhante ao AirTag — na verdade, eles são bem parecidos com os da Chipolo — e são capazes de informar a localização aproximada deles para os proprietários.

O processo é completamente criptografado e anônimo, de modo que nem a Pebblebee nem a Apple podem visualizar as informações de localização — o que garante a segurança e a privacidade dos dados dos usuários.

Embora semelhantes, os dois produtos têm finalidades diferentes. Enquanto o Pebblebee Clip foi projetado para se conectar facilmente a chaves, bicicletas, bagagens, etc., o Pebblebee Card é mais propício para ser usado em locais como carteiras, bolsas, casacos, mochilas, celulares (dentro da capinha) e até passaportes.

Outra diferença é que o “clipe” conta com bateria recarregável com até 6 meses de duração, enquanto com o “cartão” a autonomia da bateria chega ao dobro: 12 meses. Ambas, cabe destacar, atingem tal resultado com uma carga única.

Caso você tenha se interessado por algum dos produtos, tanto o Pebblebee Clip quanto o Pebblebee Card têm preço sugerido de US$30.

