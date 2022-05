Como alterar o ícone do Telegram [iPhone e iPad]

Desde o iOS 14, a Apple permite (ainda que de uma maneira não proposital) que usuários possam alterar os ícones dos aplicativos para aquele que quiserem, com uma ajuda do app nativo Atalhos (Shortcuts).

Apesar disso, há algum tempo alguns aplicativos permitem que você possa alterar os seus ícones de maneira nativa, por meio de uma opção disponibilizada pelo próprio desenvolvedor. Um deles é o caso do Telegram.

Veja, a seguir, como escolher um ícone diferente para o mensageiro através do iPhone/iPad!

Abra o Telegram e toque na aba “Configurações”, no canto inferior direito. Em seguida, vá até “Aparência” e, no final da página, localize a seção “Ícone do app”.

Por lá, é possível escolher uma das oito opções disponibilizadas:

Padrão

Oceano

Manhã

Preto Mono

Clássico

Clássico 2

Sólido

Preto Sólido

Após tocar em uma delas, toque em “OK” para confirmar a escolha. O ícone será devidamente alterado e aparecerá do novo jeito na tela inicial, na Biblioteca de Apps e na busca do Spotlight, por exemplo.

E no Mac?

O app do Telegram para Macs não possui esse mesmo recurso, então a dica é usar um outro método para alterar o seu ícone (ou de qualquer outro app) manualmente.

Bacana, não é?! 😁