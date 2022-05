Como fixar um chat ou uma mensagem no Telegram [iPhone, iPad, Mac e web]

O Telegram é uma excelente alternativa ao WhatsApp e outros mensageiros do tipo. Ele conta com alguns recursos bem diferentes, como a possibilidade de criar grupos maiores e de usar os bots, por exemplo.

Publicidade

A dica que estamos trazendo hoje, focada nesse aplicativo, permite que você fixe os contatos com quem mais troca mensagens no topo da lista. Assim, é possível abrir os chats de uma forma ainda mais rápida.

Mais adiante, também mostraremos como é possível fixar uma mensagem dentro de um grupo ou canal. Confira, a seguir, os detalhes de como fazer isso por aí! 😊

Como fixar um contato ou grupo no Telegram

Para fixar um contato ou grupo que você fala com bastante frequência, certifique-se de estar na aba “Chats”. Se estiver pelo iPhone/iPad, deslize o dedo da esquerda para a direita em cima da conversa e toque em “Fixar”.

No app do Telegram para macOS, deslize o dedo em cima do trackpad da esquerda para a direita e clique em “Fixar”. Se estiver usando um mouse ou usando o mensageiro pela web, clique com o botão direito do mouse em cima do chat e selecione “Fixar”.

O Telegram afirma que é possível fixar até cinco chats (e outros cinco chats secretos).

Como fixar uma mensagem em grupos ou canais no Telegram

Se você for o administrador de um grupo ou canal no Telegram, também é possível fixar uma mensagem por lá. Assim, quando as pessoas forem entrar neles, verão ela no topo — ótimo para recados importantes, por exemplo.

Publicidade

Para isso, abra o canal ou grupo. No iPhone/iPad, pressione e segure o dedo em cima da mensagem desejada e selecione “Fixar”. Depois, escolha se deseja notificar todos os membros ou apenas fixá-la.

Pelo app para Mac ou pela web, clique com o botão direito do mouse em cima da mensagem, selecione “Fixar” e escolha se deseja notificar os membros ou não.

Bem fácil, né?!