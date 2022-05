Telegram: como mostrar a aba de chamadas [iPhone, iPad e Mac]

Você costuma usar o Telegram com frequência? Se a sua resposta for positiva, você certamente já está familiarizado com alguns dos diferenciais do mensageiro frente aos seus concorrentes (como o WhatsApp, por exemplo).

Publicidade

Pois se você usa esse aplicativo para fazer e receber chamadas de áudio e vídeo, saiba que é possível fazer com que uma aba dedicada a esse recurso seja mostrada na parte inferior, entre “Contatos” e “Chats”. Isso, é claro, acaba facilitando o acesso a essa área.

Veja como é fácil fazer isso através dos aplicativos para iPhone/iPad e Mac!

Como mostrar a aba de chamadas no iPhone/iPad

Abra o Telegram e toque na aba “Configurações”. Em seguida, selecione “Chamadas Recentes” e ative, no topo, a opção “Mostrar Aba de Chamadas”.

Como mostrar a aba de chamadas no Mac

Com o app oficial do Telegram aberto, clique no ícone de engrenagem (o último da esquerda para a direita, na parte inferior) ou vá até Telegram » Preferências…, na barra de menus (opcionalmente, use o atalho ⌘ command , ).

Publicidade

Ao selecionar “Geral”, na barra lateral esquerda, marque a opção “Mostrar Aba de Chamadas”.

Como você costuma usar por aí? 📞