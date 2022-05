Apple Music para universitários fica 30% mais caro no Brasil

Ainda que o dólar tenha variado bastante nos últimos meses/anos, tem bastante tempo que a Apple não mexe nos preços dos seus serviços no Brasil. Pois hoje isso mudou.

É bem verdade que a mudança não engloba todos os serviços, muito menos todas as opções de assinaturas. Especificamente, a Apple reajustou para mais apenas a assinatura universitária do Apple Music, como nos informou o leitor Eduardo Querino. Por aqui, o plano passou de R$8,50 para R$11,90 (um reajuste de quase 29,4%).

O Brasil não foi o único país que teve o preço da assinatura estudantil reajustada. Como informou o MacRumors, diversos outros como África do Sul, Arábia Saudita, Austrália, Filipinas, Índia, Indonésia, Israel, Malásia, Nova Zelândia, Quênia e Singapura também tiveram o valor da assinatura para estudantes alterado — países europeus (como Portugal) ficaram de fora do aumento.

A Apple, inclusive, está comunicando o aumento por email:

Merci pour cette triste nouvelle Apple. pic.twitter.com/zW9lZo5U3d — Nikhil (@LVDNoff) May 21, 2022

A boa notícia (se é que podemos chamar assim) é que, aparentemente, o reajuste se restringirá mesmo apenas a esse plano universitário.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. No Brasil são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

