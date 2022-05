Celebre o iPod touch com esses wallpapers clássicos

Nos últimos dias, o mundo Apple foi tomado pelo anúncio do fim das vendas do iPod touch, o último modelo da linha a ser esquecido comercializado pela empresa.

Apesar da atemporalidade da marca iPod, o aparelho que há anos não via uma atualização de hardware interessante (a de 2019 não vale, vai) ainda se apresentava defasado nas prateleiras perto dos redesenhos mais recentes do iPhone e do iPad.

Enquanto os estoques remanescentes vão se esgotando em todo o mundo, muitos usuários saudosistas da marca, como eu, continuam sonhando com a apresentação de um novo iPod classic — atualizado para a linguagem de design industrial dos demais aparelhos, seja ele touchscreen ou analógico, para um uso recreativo e nostálgico, em diversas formas.

Até que a Apple resolva ressuscitar a marca, se é que isso acontecerá algum dia, continuaremos bem amparados graças ao artista @BasicAppleGuy, famoso pelo design de wallpapers remasterizados e inspirados na abordagem artística da Apple.

Desta vez, o designer recriou os wallpapers exclusivos dos iPods touch da quinta à sétima geração, apresentados entre 2012 e 2019 — até sua quarta geração, a linha possuía os papéis de parede padrão do iOS, vale lembrar.

Aqui é onde a nostalgia baterá com força, uma vez que a primeira seleção de wallpapers, para a quinta geração, foi inspirada pelas cores vibrantes do aparelho, que por sua vez refletiam o estilo do iOS 7, a maior — e mais colorida — edição do sistema operacional móvel até hoje.

A segunda seleção, pertinente às sexta e sétima gerações, trouxe cores mais discretas para os papéis de parede que replicavam, naturalmente, os novos acabamentos coloridos que persistiriam até a última geração — aqui com a presença da cor dourada, uma febre que voltava com o iPhone 6s.

No site do designer, você pode conferir mais wallpapers exclusivos e também fazer uma doação em agradecimento ao trabalho — gratuito — que o artista disponibiliza.

Muito legal, não? 😉