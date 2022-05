Como arquivar uma publicação no Instagram [iPhone]

O Instagram é usado diariamente por milhões de pessoas mundo afora. Com ele, você pode não só acompanhar as publicações no feed, como também as atualizações dos Stories e do Reels, por exemplo.

Pois se você usa essa rede social há bastante tempo, saiba que há uma opção disponível a qual permite ocultar uma publicação do seu perfil. Isso é ideal para quem não quer mais que algum momento compartilhado apareça para os seus seguidores, por exemplo.

Apesar disso, porém, a rede pertencente ao Facebook à Meta garante que todas as curtidas e comentários serão mantidas.

Veja, a seguir, como ocultar uma publicação no Instagram para iPhone!

Como arquivar uma publicação

Abra o Instagram e vá até o seu perfil (na aba com a sua foto, no canto inferior direito). Em seguida, pressione e segure o dedo em cima da foto e selecione “Arquivar”.

Se quiser, também é possível fazer isso selecionando a publicação, tocando no botão com três pontinhos (no canto superior direito) e em “Arquivar”.

Como arquivar várias publicações de uma só vez

Também é possível arquivar várias publicações de uma só vez. Para isso, toque na sua foto de perfil (no canto inferior direito), no botão representado por três risquinhos (no canto superior direito) e vá até “Sua Atividade”.

Toque em “Fotos e vídeos” e em “Publicações”. Por fim, vá até “Selecionar”, no canto superior direito, toque em cima das publicações desejadas, confirme selecionando “Arquivar”, na parte inferior e em “Arquivar” novamente.

Como visualizar as suas publicações arquivadas

Toque na aba representada pela sua foto (no canto inferior direito), naquele representado por três risquinhos (no canto superior direito) e em “Itens Arquivados”.

Para mostrar novamente uma delas no seu perfil, pressione e segure o dedo em cima dela ou abra-a e vá até o botão representado por três pontinhos (no canto superior direito). Em seguida, selecione “Mostrar no perfil”.

Fácil, não?! 😄