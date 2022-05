TikTok: como ativar a opção para visualizar quem viu seu perfil [iPhone e iPad]

Já falamos diversas vezes aqui sobre o TikTok, aplicativo de compartilhamento de vídeos curtos. Dentre as dicas dadas, está a visualização do seu código QR e até de como fixar um vídeo no seu perfil.

A de hoje consiste em ativar uma opção para que você possa acompanhar quem visualizou o seu perfil nessa rede social nos últimos 30 dias. É algo muito parecido com o que já existe no LinkedIn — até o momento, Facebook, Twitter e Instagram não oferecem essa possibilidade de forma oficial.

A opção de visualizar quem visitou o seu perfil, porém, está disponível apenas para usuários com mais de 16 anos e que tenham menos de 5.000 seguidores. Além disso, o histórico de visualizações aparecerá apenas para aqueles usuários que também tiverem ativado isso.

Sem mais delongas, Veja, a seguir, como ativar isso pelo app para iPhone/iPad!

Primeiramente, abra o TikTok, toque na aba “Perfil” (no canto inferior direito). Depois, vá até o botão com três risquinhos (no canto superior direito) e em Configurações e privacidade » Privacidade.

Por fim, toque em “Visualizações de perfil” e ative “Histórico de visualização de perfil”.

Opcionalmente, isso também pode ser feito indo até a aba “Caixa de Entrada”. Toque na notificação da visita ao seu perfil e na página de visualizações de perfil; depois, toque no ícone de configurações, no canto superior direito. Por fim, ative ou desative o recurso.

Curtiu a dica? 😁