AirTag ajuda a capturar assaltante nos EUA

Senta que lá vem história com direito a plot twist: um AirTag deu fim à uma busca implacável por um criminoso responsável por um furto e uma invasão a residência que ocorreu na cidade de Portland, no estado americano do Oregon.

Tudo começou na quinta-feira passada (19 de maio); pouco depois de meia-noite desse dia, um homem assaltou um estabelecimento comercial, como informou o KATU. Ao verificar que o caixa estava vazio, ele levou a carteira e o celular de uma vítima, que era funcionário da loja.

A polícia conseguiu rastrear o aparelho e, ao analisar lugares nos arredores de onde o smartphone foi encontrado, descobriram que o suspeito entrou em um hotel. Aqui vem a parte que o fez ser encontrado: no hotel, um hóspede alegou que seu quatro foi invadido e alguns itens foram levados. Dentre eles, estava uma mochila e nela havia um AirTag.

Com isso, ele foi novamente localizado e tentou fugir, mas sem sucesso. Ao final, ele foi levado preso pela polícia, sob as acusações de roubo e invasão de domicílio.

Imagina se a mochila não tivesse um AirTag?!

