Apple estaria trabalhando em misterioso adaptador de rede

Um novo documento técnico da Apple relacionado a um “Adaptador de Rede” foi visto nos arquivos da Comissão Federal de Comunicações (Federal Communications Commission, ou FCC) — e isso não seria algo extraordinário se não fosse pelas especificações desse adaptador.

Nesse sentido, o dispositivo — identificado pelo código A2657 —, possui duas portas Gigabit Ethernet, uma porta USB-C e antenas Wi-Fi, Bluetooth e NFC . Em uma raridade absoluta para adaptadores de rede, ele também vem com 1,5GB de RAM e 32GB de armazenamento interno. Uma segunda variante do dispositivo é equipada com uma porta Lightning em vez de USB-C e apenas 1GB de RAM.

De acordo com o documento, o adaptador roda o firmware 19F47 , uma versão interna inicial do iOS 15.5. Para isso, porém, certamente o dispositivos requer um chip da Apple — presumivelmente um processador da série A, como o Studio Display. Essa informação, contudo, não foi especificada no documento.

O documento também não inclui imagens do dispositivo, mas há alguns sinais os quais indicam ser improvável que o adaptador seja voltado para consumidores em geral. Primeiramente, ele parece não ter suporte ao padrão de rede sem fio 802.11ac (também conhecido como Wi-Fi 5) — o protocolo foi substituído pelo Wi-Fi 6, que já é suportado em iPhones, iPads e MacBooks mais recentes.

Em segundo lugar, o adaptador usa apenas a banda Wi-Fi de 2,4GHz, enquanto a maioria dos roteadores comerciais modernos e dispositivos da Apple suportam bandas de 2,4GHz e 5GHz. Até mesmo o AirPort Extreme, já descontinuado, operava nas bandas de rádio de 2,4GHz e 5GHz.

Por fim, o dispositivo recebe energia por meio de uma porta USB-A “durante o uso normal”. A Apple substituiu a porta USB-A pela USB-C em todos os seus MacBooks e iMacs, então a ideia de lançar um dispositivo com uma entrada antiga não é exatamente realista. Ou seja: tudo leva a crer que seja um adaptador de uso interno da empresa.

Segundo as informações, a Apple enviou uma unidade de amostra do dispositivo à FCC para certificação em 22 de janeiro passado. Veremos se mais alguma informação sobre esse suposto gadget ainda virá à tona.

