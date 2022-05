Apple lista vagas de emprego para nova loja no EUA

Novas vagas de emprego publicadas pela Apple em seu site sugerem que a empresa está próxima de inaugurar sua mais nova loja nos Estados Unidos. Localizada na região de East Rutherford, em Nova Jersey, essa será (caso se confirme) a primeira nova Apple Store em solo americano em quase um ano.

Publicidade

Identificadas originalmente por Michael Steeber em sua newsletter Tabletops, as vagas fazem referência ao cargo de Business Pro — responsável pelo relacionamento da loja com seus clientes e por organizar workshops que ensinam aos usuários como usar os produtos da Apple e de terceiros.

As informações listadas pelas vagas, vale notar, não fornecem nenhuma data de abertura para a loja, bem como seu endereço exato. Contudo, a julgar por experiências anteriores parecidas, é bem provável que o novo estabelecimento esteja próximo de ser inaugurado.

É importante lembrar que a Maçã chegou a abrir duas lojas no final do ano passado nos EUA: a Apple The Mall at Bay Plaza (em Nova York) e a Apple The Grove (em Los Angeles). Essas duas lojas, entretanto, não são consideradas “novas”, já que ela só foram realocadas para novos espaços.

Publicidade

No último final de semana, a Apple finalmente inaugurou sua primeira loja na cidade de Wuhan, na China. Como comentamos, a nova loja no país asiático chama atenção por ser a primeira a ter uma área dedicada para retirada de produtos (denominada Apple Pickup) por lá.

via 9to5Mac