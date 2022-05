Apple quer expandir produção fora da China devido a lockdowns

Apesar do breve déjà vu, nós não estamos nos idos de 2018 e 2019, quando a Apple foi fortemente afetada pela guerra comercial entre os Estados Unidos e a China — o que fez com que a companhia cogitasse a remoção das suas linhas de produção do território chinês.

Agora, como muitos de vocês devem ter acompanhado nos últimos meses, os problemas são outros: as restrições causadas pelo avanço do novo Coronavírus (COVID-19) na China. Ainda assim, a Maçã voltou a enfrentar o mesmo dilema de outrora e, recentemente, o The Wall Street Journal informou que a companhia pretende diminuir sua dependência de fornecedores que trabalham na China e expandir sua produção fora do país.

Como temos coberto, a cadeia de fornecedores da Apple no país está tendo que lidar com sucessivos lockdowns, os quais já têm afetado a produção de múltiplos dispositivos. Com os problemas contínuos causados ​​​​pelos bloqueios, a Apple agora espera que os parceiros de fornecimento em outras partes do mundo possam assumir essa demanda.

Desde o auge da guerra comercial entre os EUA e a China, a Apple já expandiu suas operações na Índia e no Vietnã — e a ideia é ampliar ainda mais essa capacidade. Entre os dois países, pessoas com conhecimento dos planos de fabricação da Apple dizem que a empresa está se inclinando para a Índia como a opção mais próxima da China, devido ao tamanho da população e custos relativamente baixos.

No entanto, as relações geladas entre China e Índia significam que as empresas chinesas terão problemas para se estabelecer por lá. Por outro lado, o centro de fabricação de smartphones existente no Vietnã é visto como uma proposta mais atraente para os fornecedores.

A Apple já está dizendo aos seus fornecedores que concentrem suas linhas de produção nas unidades fora da China, e se essas parceiras investirem ainda mais na ampliação de suas fábricas em outros países, a produção limitada existente da Índia e do Vietnã poderá se transformar em centros de produção em grande escala.

Será que agora a Apple deixará de vez a China?