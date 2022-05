Apple TV+ terá ficção científica com Jessie Buckley e Riz Ahmed

O mundinho cinéfilo está em polvorosa com o Festival de Cannes, maior festival de cinema do mundo que está ocorrendo na paradisíaca cidade da Riviera Francesa até o fim desta semana.

Para além do glamour dos tapetes vermelhos, das premières e das grandes estrelas, entretanto, ocorre por lá também o Marché du Film (Mercado dos Filmes), feira na qual produtores apresentam e vendem projetos em diferentes níveis de desenvolvimento/produção aos estúdios, distribuidoras e plataformas de streaming.

O Apple TV+, claro, foi às compras no evento, e saiu de lá com a aquisição de um dos projetos considerados mais interessantes entre todos os apresentados na feira. De acordo com o Deadline, a Maçã garantiu os direitos globais de exibição de “Fingernails”, filme de ficção científica que representa a estreia do diretor grego Christos Nikou (que dirigiu o elogiado “Fruto da Memória” há dois anos) no idioma inglês.

Jessie Buckley e Riz Ahmed

Estrelando os indicados ao Oscar Jessie Buckley (“A Filha Perdida”) e Riz Ahmed (“O Som do Silêncio”), o filme terá Cate Blanchett como uma das produtoras. A FilmNation é o estúdio por trás do longa, com Jerome Duboz no cargo de produtor executivo. O roteiro tem assinatura de Nikou com seu parceiro habitual, Stavros Raptis, e de Sam Steiner.

Descrito como uma história de amor num cenário de ficção científica, o filme tem como mola central uma nova descoberta da ciência: um teste que permite descobrir se casais estão realmente apaixonados.

Enquanto “institutos do amor” começam a ser abertos para ajudar casais com testes negativos, Anna (Buckley) duvida do resultado positivo que recebeu do teste que fez com seu parceiro de longa data. A protagonista, então, começa a trabalhar em um dos tais institutos como assistente de Trevor (Ahmed), um instrutor misterioso e dedicado.

A expectativa é que a produção de “Fingernails” seja iniciada ainda este ano, mas ainda não há uma expectativa de data de estreia. Ficaremos de olho, entretanto — promete!

