Entre os mais influentes, Tim Cook estampa capa da TIME 100

Por mais um ano, o CEO da Apple, Tim Cook, foi incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista TIME — com direito até mesmo a estampar a capa da edição mais recente.

Na condecoração, o perfil de Cook para a publicação foi escrito por Laurene Powell Jobs (viúva do cofundador e ex-CEO da Maçã, Steve Jobs).

A Apple é o trabalho da vida de Tim Cook e, neste trabalho, Tim mostra maestria. Tim demonstrou mais alcance em sua liderança de uma das maiores empresas do mundo do que qualquer CEO contemporâneo. Como os produtos e as políticas da Apple afetam o próprio caráter da vida contemporânea, o trabalho de Tim exige não apenas sabedoria empresarial, mas também sabedoria filosófica. A intensa pressão de definir e executar a progressão da Apple com profunda precisão e de assumir a responsabilidade pelos efeitos da empresa na sociedade é quase inimaginável. No entanto, Tim faz isso com compaixão e disciplina, recorrendo à natureza para reabastecer seu espírito. No verão, ele pode ser encontrado caminhando em nossos parques nacionais, balizados pela majestade das montanhas.



Depois de mais de uma década no comando, Tim conquistou um lugar não apenas como um dos CEOs mais admirados do mundo, mas um exemplo de liderança moral, imaginação tecnológica, gestão ambiental e humanitarismo. Parafraseando um famoso discurso de Theodore Roosevelt: Tim se esforça bravamente, ousa muito e se dedica a uma grande causa.