Estreia do dia no Apple TV+: “Planeta Pré-histórico”

Hoje é sex… não, hoje não é sexta-feira (😢), mas tem estreia no Apple TV+ — e uma estreia daquelas.

Conforme a Maçã fez questão de divulgar em todos os canais possíveis ao longo dos últimos meses para criar um merecido hype, está chegando hoje ao serviço uma das megaproduções documentais mais ambiciosas dos últimos tempos: “Prehistoric Planet” — ou, em seu título nacional, “Planeta Pré-histórico”.

Um evento semanal em cinco capítulos (um episódio será liberado diariamente, de hoje até sexta-feira), a docussérie do Apple TV+ é produzida em parceria com a Unidade de História Natural da BBC Studios — responsável pelo elogiadíssimo documentário “Planeta Terra” — e tem como proposta transportar os espectadores para o nosso querido planetinha 66 milhões de anos atrás da maneira mais fidedigna e imersiva possível.

Para isso, a produção do documentário recorreu às descobertas mais recentes da paleontologia e às técnicas mais avançadas de filmagem da natureza para criar cenas e situações que parecem absolutamente reais: com uma ajudinha dos efeitos visuais da MPC (responsável pelos remakes de “O Rei Leão” e “Mogli, o Menino Lobo”), temos a visão mais realista e definida até hoje das criaturas do período Cretáceo, viajando por florestas, geleiras, desertos, litorais e além.

O emprego das mais recentes descobertas científicas resulta, também, na retratação de hábitos e características que nunca imaginávamos sobre os animais da época, como as penugens dos deinocheirus, as batalhas entre os paquirinossauros e os nanuqsaurus e muito mais.

Relembrem o trailer da série abaixo:

Com narração do lendário documentarista Sir David Attenborough e produção do cineasta Jon Favreau (“Homem de Ferro”, “O Rei Leão”), “Planeta Pré-histórico” conta ainda com trilha sonora do vencedor do Oscar Hans Zimmer (“Interestelar”). Vale conferir o evento de estreia e a sessão especial do Today at Apple realizados pela Maçã na semana passada, em Los Angeles.

“Planeta Pré-histórico” já está disponível no Apple TV+. Boa diversão!

"Planeta Pré-histórico" já está disponível no Apple TV+.

