Instagram anuncia nova linguagem visual e fonte tipográfica

É bem provável que você tenha notado nos últimos dias uma mudança nas cores do aplicativo do Instagram — o qual agora conta com tons ainda mais vibrantes. Pois bem, a rede social da Meta fez hoje o anúncio oficial da novidade, a qual faz parte de sua nova linguagem visual. Além disso, a rede social também aproveitou para mostrar sua mais recente fonte tipográfica oficial.

Publicidade

O novo gradiente de cores, segundo a empresa, foi criado a partir de um “inovador processo de modelagem 3D” e será empregado em todas as áreas de seu app, desde o ícone até os stickers e os anéis dos Stories. Como dito, essa novidade já havia sendo implementada pelo Instagram nos últimos dias.

No anúncio, a rede social explicou que a mudança tem como objetivo tornar sua experiência de uso mais “iluminada e viva” ao mesmo que tempo que sinaliza “momentos de descoberta” em seu logotipo, marketing e em outros aspectos de sua plataforma.

A nova fonte, por sua vez, foi desenvolvida para ser usada tanto por usuários em Stories e Reels como pela própria empresa em seus sites e materiais de divulgação. Intitulada “Instagram Sans”, ela já está disponível para os usuários da plataforma globalmente.

De acordo com a rede social, a tipografia foi desenvolvida em parceria com especialistas do mundo todo para torná-la compatível com todo tipo de idioma, incluindo o árabe, o tailandês e o japonês. O novo estilo de letra deverá ser visto, também, junto com o novo layout do material promocional da empresa, focado em conteúdos em tela cheia.

Publicidade

E aí, curtiram o novo visual?

via 9to5Mac