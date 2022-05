Mulher perde Apple Watch e alega fraude de US$40 mil

Como relatou o site especializado em parques da Disney WDW News Today, uma mulher fez uma denúncia para lá de estranha. Ela, que não foi identificada, estava em um brinquedo do Nemo no parque Epcot. Em um momento da atração, seu Apple Watch caiu do pulso.

A suposta vítima afirmou que era possível ver onde estava o relógio, mas não conseguia alcançá-lo. Seu marido levantou-se para tentar reaver o dispositivo, embora sem sucesso. Com a ação, porém, o brinquedo parou momentaneamente e um funcionário disse que só poderia fazer algo ao final da atração. O membro da equipe acrescentou, ainda, que o Watch seria devolvido no hotel em que a família estava, também da Disney.

Aí começaram os problemas: os funcionários alegaram que não encontraram o relógio. A situação piorou porque o Watch tinha diversos cartões cadastrados, inclusive um sem limite. A mulher alegou, então, que foram feitas compras via Apple Pay que totalizaram US$40 mil (cerca de R$190 mil).

Depois disso, ela bloqueou os cartões e foi ao xerife do local (Orange County) realizar uma denúncia. Um relatório da polícia não revelou a identidade da denunciante, tampouco onde foram feitas as compras por meio das quais o suposto golpe aconteceu, embora esteja de posse da informação.

Muitas perguntas podem ser feitas sobre este caso. Devemos lembrar que o Apple Watch é bloqueado assim que sai do pulso do usuário. Sendo assim, a não ser que o código fosse extremamente fácil (como 1234 , por exemplo), não fica claro como o suposto golpista conseguiu realizar as transações.

Além disso, os cartões não foram retirados do relógio por meio do iPhone quando aquele foi perdido. Tampouco são citadas tentativas de encontrá-lo pelo aplicativo Buscar. Suscita dúvidas, ainda, o fato de o sistema de segurança do cartão de crédito não ter bloqueado nenhuma das repentinas compras.

Bom, a investigação deverá ser feita e revelará o que realmente aconteceu. De qualquer forma, é um bom lembrete para os donos de Apple Watches redobrarem a segurança com o código e bloquearem qualquer dispositivo no app Buscar o mais rápido possível quando houver perda ou roubo.

