RØDECaster Pro II é lançado com novos e poderosos recursos

Quem é inteirado no mundo dos áudios e de podcasts sabe o quão revolucionário foi o RØDECaster Pro, console para gravação de podcasts lançado em 2018 que combinou elementos de gravação de estúdios profissionais em um único produto — o que permitiu a qualquer pessoa criar gravações de alta qualidade com facilidade.

Preferido dos podcasters em boa parte do mundo, o RØDECaster Pro ainda não havia ganhado uma atualização poderosa. Isso até agora, visto que a RØDE acaba de lançar o RØDECaster Pro II, para aprimorar em cheio os recursos do produto e tornar as gravações ainda mais simples e completas.

Entre as principais novidades do RØDECaster Pro II, está a presença do Revolution Preamps de alto ganho e baixo ruído, bem como do mecanismo de áudio quad-core de alto desempenho — os quais oferecem qualidade de áudio com clareza e mais poder de processamento, respectivamente.

O processamento de áudio APHEX, por sua vez, traz qualidade de som superior e maior flexibilidade ao console, que também conta com poderosos efeitos integrados (como de reverberação, eco, robô e mudança de tom) e pads SMART inovadores para acionar sons, efeitos de voz, comandos MIDI e mixer actions.

O RØDECaster Pro II também é bastante personalizável, contando com nove canais atribuíveis individualmente, granularidade integrada, edição e pads SMART totalmente programáveis — o que permite que qualquer pessoa crie sua configuração perfeita para suas gravações.

Em termos de conectividade, há um suporte avançado ao Bluetooth para permitir captar chamadas de alta qualidade em streamings de áudio, bem como duas portas USB-C (as quais permitem que sejam conectados tanto computadores quanto dispositivos móveis), além de entradas combinadas Neutrik e Ethernet.

E ainda falando em conectividade, quem tem produtos Apple consegue trabalhar muito bem em conjunto com o RØDECaster Pro II. É bem fácil conectar o iPhone ao console via Lightning e usar o produto tanto para capturar todo o áudio do smartphone quanto para usá-lo como um gerenciador de trilhas.

Além disso, caso você tenha um Mac, é possível fazer um fácil gerenciamento do produto usando o app RØDE Central — e o mesmo vale caso você não tenha o computador, visto que há uma versão mobile do software.

Com tela de alta definição de 5,5 polegadas e sensível ao toque, o RØDECaster Pro II já está disponível em pré-venda por US$700, com previsão de entrega para junho.