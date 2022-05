WhatsApp deixará de suportar as versões 10 e 11 do iOS

Vira e mexe o WhatsApp se vê “obrigado” a deixar de suportar versões mais antigas dos sistemas operacionais iOS e Android para que novas funcionalidades introduzidas no mensageiro possam funcionar a contento.

Pois agora, como informou o WaBetaInfo, o WhatsApp está planejando cortar o suporte às versões 10 e 11 do iOS a partir de 24 de outubro, afetando assim quem ainda usa os iPhones 5 e 5c.

A página de ajuda americana do WhatsApp, por exemplo, já foi atualizada e lista “iPhones com iOS 12 e versões posteriores” como recomendados para utilizar o mensageiro — no caso do Android, a versão recomenda é a 4.1; na página em português, ainda desatualizada, temos “iPhones com iOS 10 e versões posteriores”.

Fica o aviso para você que tem um iPhone 5s, 6 ou 6s e está rodando o iOS 10 ou 11 por algum motivo: para continuar utilizando o WhatsApp a partir de 24 de outubro, você será obrigado a atualizar para uma versão do sistema mais recente.