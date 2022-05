Adicione gestos ao trackpad do Mac com o app Swish

Sabemos como o trackpad é um elemento chave no uso do Mac, assim como os atalhos de teclado — que são uma ótima maneira de complementar a experiência com o sistema operacional desktop da Apple. Mas e se houvesse uma maneira de incrementar os gestos do trackpad?

É isso que faz o aplicativo Swish, dica do nosso leitor “iMeucotovelo”. Ele adiciona gestos à já rica lista de atalhos possíveis no macOS. Por meio de gestos de pinça, arrastar e zoom, é possível realizar diversas ações como fechar e abrir apps.

Confira o vídeo abaixo, feito pelo desenvolvedor Christian Renninger:

Outra possibilidade criada pelo Swish bastante interessante é a de dividir igualmente a tela, rodando mais de um app ao mesmo tempo. Com gestos no trackpad, pode-se organizar de forma mais fácil aplicativos abertos, bem como fechá-los.

Além disso, o Swish está preparado para lidar com várias telas e espaços. Ele detecta automaticamente outros monitores e tem atalhos direcionados a esse propósito. É possível enviar um vídeo para uma das telas, por exemplo. Tudo pode ser controlado na tela de configurações.

O aplicativo custa 5,65€ (cerca de R$30) e pode ser comprado pelo seu site, onde também está disponível para download uma versão de testes.