AirTag ajuda a “recuperar” US$10 mil em equipamentos de esqui

É verdade que, desde seu lançamento, o propósito original do AirTag tem sido ofuscado por recorrentes casos de abuso e perseguição envolvendo o rastreador da Apple. Mesmo assim, de tempos em tempos somos agraciados com histórias no mínimo interessantes de pessoas que puderam recuperar seus pertences graças ao acessório, sendo algumas delas um tanto inusitadas.

Esse foi o caso de Ross Feinstein, que recentemente relatou em um artigo no The Points Guy como o AirTag o ajudou a recuperar seu equipamento de esqui de aproximadamente US$10 mil, o qual havia sido perdido por sua companhia aérea em uma viagem para a França.

Segundo o relato, Feinstein entregou sua bagagem ainda em Nova York, onde recebeu a tradicional notificação de separação do app Buscar (Find My) seguido de um alerta da própria companha aérea de que o equipamento havia sido levado para o avião.

Feinstein então pousou em Madrid, na Espanha, onde faria uma conexão. Ao desembarcar, ele foi logo para área de retirada das bagagens especiais, onde esperou longos 40 minutos pelo seu equipamento, o qual nunca dava as caras mesmo com o app da companhia confirmando a sua chegada.

Por volta das 9h30, comecei a ficar nervoso — eu era o único que estava esperando nas esteiras e na área de sacolas grandes. Onde estavam meus esquis?

Preocupado, Feinstein abriu o Buscar mais uma vez, descobrindo que seu equipamento havia sido esquecido ainda no portão de desembarque. Com a localização de sua bagagem em mãos, ele foi logo pedir ajuda aos funcionários do aeroporto, os quais teriam ficado impressionados com o nível de detalhes sobre o paradeiro do equipamento.

Se não fosse pelo seu AirTag, Feinstein teria perdido não só seu equipamento, mas sim a viagem inteira, já que o objetivo sua ida para a França era justamente esquiar. Ao longo do artigo, ele afirma ter certeza de que nunca teria conseguido recuperar seu equipamento — ao menos a tempo — sem o rastreador da Apple.

