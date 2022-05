Apple anuncia expansão do seu campus em Cork, na Irlanda

Não é novidade para ninguém que a Apple tem em Cork, na Irlanda, sua principal sede fora dos Estados Unidos: instalada por lá desde o início dos anos 1980, a Maçã é a principal empregadora privada da cidade e goza de uma série de fartos benefícios fiscais no país (que já quase geraram problemas bilionários, inclusive).

E o ritmo de expansão por lá continua: depois de alugar um novo prédio com capacidade para até 400 funcionários, a Apple anunciou hoje seus planos de erguer um novo edifício no seu campus em Cork — este, capaz de acomodar até 1.300 empregados. As informações são da RTÉ.

A expansão do campus em Cork incluirá também uma nova área externa com projeto de paisagismo próprio, e a previsão é que tudo esteja pronto em meados de 2025. No projeto, o edifício tem quatro andares e utilizará, como já é regra nas instalações da Maçã, 100% de energia limpa e renovável. Está previsto ainda um serviço de transporte interno, pontos de recarga para veículos elétricos e bicicletários.

Render do projeto de expansão do campus

A capacidade de 1.300 pessoas deverá ser ocupada por uma mistura de funcionários já existentes e (principalmente) novas contratações. Não há informações, entretanto, sobre quais setores da empresa ocuparão o novo edifício nem quais são os planos de expansão da Apple para a Irlanda; sabe-se, entretanto, que a empresa não deverá fechar o escritório no centro da cidade mesmo após a inauguração do novo prédio.

A Apple apresentou o projeto de expansão ao Conselho da Cidade de Cork, e a proposta será avaliada esta semana pelos representantes municipais. Embora não haja números específicos de investimento em relação ao projeto, a empresa afirmou que investiu cerca de 250€ milhões em suas instalações em Cork ao longo dos últimos cinco anos.

A vice-presidente de operações da Apple na Europa, Cathy Kearney, comemorou o anúncio:

Nós chamamos Cork de lar há mais de 40 anos, e estamos animados com a aceleração dos nossos investimentos por aqui conforme expandimos nossa equipe e nosso campus. Temos muito orgulho de sermos parte da comunidade por aqui e, com este novo projeto, continuaremos criando novos empregos, apoiando organizações locais e estimulando inovação para nossos consumidores.

Aguardemos, portanto, mais notícias sobre isso.

