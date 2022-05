Apple divulga cronograma de atividades da WWDC22

Estamos a pouco menos de duas semanas para o início da WWDC22, a qual ocorrerá entre os dias 6 e 10 de junho. Com a proximidade do evento, a Apple divulgou hoje o cronograma completo de atividades e compartilhou mais informações sobre o que os desenvolvedores aprenderão e experimentarão durante a semana da conferência.

Mais precisamente, a keynote de abertura terá início, como de costume às 14h (horário de Brasília) do dia 6 de junho. Mais tarde, às 18h, a Maçã realizará a Platforms State of the Union — keynote na qual os desenvolvedores conferem mais informações técnicas sobre as novidades anunciadas.

Ainda no dia 6/6, os Apple Design Awards — nos quais a companhia reconhece e celebra a arte, o artesanato, a criatividade e o conhecimento técnico que os desenvolvedores trazem para o seu trabalho — serão transmitidos às 21h e, a partir de 7 de junho, a Maçã disponibilizará vídeos sobre todos os novos recursos que chegarão aos seus próximos sistemas.

Durante toda a semana da conferência, engenheiros e designers da Apple também realizarão atividades nos Digital Lounges, permitindo que desenvolvedores participem de discussões técnicas e se conectem com a comunidade.

Por fim, mas não menos importante, a companhia também divulgou hoje os vencedores do Swift Student Challenge. Os sortudos vencedores receberão agasalhos exclusivos da WWDC22, um conjunto de broches personalizados e uma associação de um ano no Apple Developer Program — como um “bônus”, desta vez, a companhia também forneceu aos vencedores AirPods Pro novinhos.

Ansiosos para a WWDC22? ☺️