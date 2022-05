Apple TV+ anuncia “Las Azules”, nova série policial em espanhol

E cá está o Apple TV+ com o anúncio de mais uma produção original: a bola da vez se chama “Las Azules”, série criminal em espanhol que já está em fase de pré-produção na Cidade do México — e terá elenco e equipe inteiramente hispânicos na frente e por trás das câmeras.

Inspirada em eventos reais e ambientada no ano de 1970, a série será focada nas histórias da primeira força policial exclusivamente feminina do México. A indicada ao Prêmio Ariel Bárbara Mori (“A Negociadora”) estrelará a produção como María, uma esposa dedicada que resolve mudar de vida ao se juntar à polícia — e, junto com sua equipe de mulheres que desafiam as tradições ultraconservadoras da época, descobre que a equipe feminina nada mais é que uma estratégia midiática para divergir as atenções da população de um brutal assassino em série à solta no país.

Bárbara Mori

Conforme o número de assassinatos vai crescendo, María desenvolve uma obsessão pela captura do serial killer — e se junta a três colegas, Gabina, Ángeles e Valentina, para iniciar uma investigação secreta e conseguir o que nenhum homem na polícia conseguiu: colocar o criminoso atrás das grades.

Fernando Rovzar (“Monarca”) e Pablo Aramendi (“José José”) serão os showrunners e diretores da produção, com a Lemon Studios produzindo a série para o Apple TV+. A primeira temporada, já confirmada, será composta de dez episódios.

Ainda não há mais detalhes sobre elenco e equipe de “Las Azules”, mas nós, como de costume, ficaremos de olho!

