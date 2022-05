Apple TV+: Josh Lucas também entra para “Mrs. American Pie”

Acharam que o elenco de “Mrs. American Pie” já estava repleto de astros e estrelas o suficiente? Pois acharam errado: de acordo com o Deadline, o ator Josh Lucas é a mais recente adição à lista de talentos da vindoura série de comédia do Apple TV+.

Lucas, conhecido por filmes como “Poseidon” e séries como “Yellowstone”, interpretará Douglas, marido da protagonista Maxine (Kristen Wiig, de “Missão Madrinha de Casamento”).

A série, como já sabemos, acompanhará Maxine numa jornada para alcançar a alta sociedade de Palm Beach, Flórida, no início dos anos 1970. Ao colocar uma lupa sobre as diferenças entre as elites e o resto do mundo, a ideia da história é questionar quais sacrifícios são válidos para atingir o topo do mundo — e o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo.

Além de Wiig e Lucas, a série terá ainda as participações de Ricky Martin (“The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”), Alisson Janney (“Eu, Tonya”) e Leslie Bibb (“Homem de Ferro”). A atriz Laura Dern (“Big Little Lies”), que será uma das produtoras executivas da série, está em negociações para assumir também um papel na produção, embora isso ainda não esteja confirmado.

“Mrs. American Pie” será baseada no romance homônimo de Juliet McDaniel. Tate Taylor (“Ma”) dirigirá a série, que terá roteiro e produção de Abe Sylvia (“Os Olhos de Tammy Faye”). A primeira temporada terá dez episódios, segundo informações recentes.

Uma equipe e tanto, não acham?

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

