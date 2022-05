Apple Watch ganha novas pulseiras e mostradores do Orgulho

A Maçã lançou hoje duas novas pulseiras do Apple Watch e mostradores do Orgulho (Pride) em apoio à comunidade LGBTQ+ e ao movimento pela igualdade — como tem feito nos últimos sete anos.

Neste ano, a empresa também está lançando uma nova campanha “Clicada com iPhone” (“Shot on iPhone”) no Instagram, que captura a essência de artistas e figuras dessa comunidade.

A Apple se orgulha de seu apoio de longa data às organizações de defesa LGBTQ+ que trabalham para trazer mudanças positivas, desde a Encircle, uma organização que fornece programas e serviços de afirmação da vida para a comunidade LGBTQ+ e suas famílias, até o The Trevor Project, a maior organização de prevenção ao suicídio e intervenção em crises para jovens LGBTQ+.

Pulseira loop esportiva

Para a nova pulseira loop esportiva edição Orgulho, a Apple usou uma nova técnica para revelar a palavra “orgulho” em um estilo cursivo inspirado na saudação “hello” — exibida no primeiro Macintosh, em 1984 — dando à palavra uma nova aparência tridimensional.

A Apple projetou um gradiente que incorpora as cores originais do arco-íris com aquelas de várias bandeiras do Orgulho — incluindo azul claro, rosa e branco, representando indivíduos transgêneros e sem gênero, bem como preto e marrom, simbolizando comunidades negras e latinas. As cores também representam aqueles que vivem com HIV/AIDS.

A pulseira já está disponível no site da Apple por R$514 e é compatível com qualquer modelo do Apple Watch.

A nova pulseira é acompanhada por um novo mostrador Orgulho, o qual espelha as cores da pulseira. Além disso, os fios coloridos se movem à medida que a Digital Crown no Apple Watch é girada, a tela é tocada ou o pulso do usuário é levantado.

A Apple também está incluindo um novo App Clip na embalagem da pulseira para oferecer uma maneira simples e conveniente para clientes acessarem imediatamente o novo mostrador — o qual requer o Apple Watch Series 4 ou posterior executando o watchOS 8.6 e o iPhone 6s ou posterior rodando o iOS 15.5.

Pulseira loop esportiva Nike

Já a nova pulseira loop esportiva Nike do Orgulho celebra todo o espectro do arco-íris e é acompanhado por um novo mostrador Nike Bounce com as mesmas cores.

Essa pulseira também já está disponível no site da Apple por R$514 e pode ser usada com qualquer modelo do Apple Watch.

Campanha “Clicada com iPhone”

Como dissemos, a Maçã também anunciou uma nova campanha “Clicada com iPhone”, cujo objetivo é “celebrar os pioneiros queer atuais em locais de importância histórica para o movimento LGBTQ+” — entre os quais está a Avenida Paulista, em São Paulo.

As imagens, que serão exibidas no perfil da Apple no Instagram em junho, contarão com trabalhos dos fotógrafos Ryan McGinley, no Stonewall Inn (Nova York); Evan Benally Atwood, no Window Rock (Arizona); Meinke Klein, no The Homomonument (Amsterdã); Cai Ramalho, na Avenida Paulista (São Paulo); Lydia Metral, na Plaza de Chueca (Madrid); e Collier Schorr, no Harvey Milk Plaza (San Francisco).

